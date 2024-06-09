الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

كيف وصف نتنياهو عملية تحرير 4 رهائن إسرائيليين من غزة؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
"جحيم على الأرض".. مقتل أكثر من 230 فلسطينيا في النصيرات خلال تحرير إسرائيل لـ4 رهائن

القدس (CNN)-- أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالعملية التي وصفها بـ"البطولية" التي نفذها الجيش الإسرائيلي لتحرير 4 رهائن محتجزين في غزة، وتعهد في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، بأن تواصل الحكومة "بذل كل ما في وسعها" لاستعادة كل المحتجزين في القطاع.

وقال نتنياهو لأعضاء مجلس الوزراء: "اندفع أبطالنا كرجل واحد إلى النار، وقضوا على الإرهابيين وحرروا الرهائن".

وأضاف نتنياهو أنه وافق على "العملية المعقدة والخطيرة" مساء الخميس.

وبينما هنأ نتنياهو الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان وجهاز الأمن على ما أسماه بـ"الإنجاز العظيم"، فقد اعترف أيضا بوفاة ضابط الشرطة الإسرائيلي، القائد أرنون زامورا، الذي أُصيب في العملية وتُوفي في المستشفى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنواصل معا بذل كل ما في وسعنا لاستعادة كل مختطفينا، وتحقيق النصر على عدونا".

ولم يعترف نتنياهو في تصريحاته بعدد القتلى في غزة نتيجة لتنفيذ العملية.

قد يهمك أيضاً

"وصمة عار".. الأزهر يعلق على مقتل عشرات الفلسطينيين خلال تحرير 4 رهائن إسرائيليين بغزة

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.