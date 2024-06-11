(CNN)-- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن 49 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 140 آخرون في عداد المفقودين، بعد انقلاب قارب قبالة سواحل اليمن.

وانقلبت السفينة التي كانت تحمل 260 مهاجرا، الاثنين الموافق (10 يونيو/حزيران) بالقرب من نقطة الغريف في محافظة شبوة. وأكد بيان صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن من بين الذين فقدوا أرواحهم في هذه المأساة المدمرة 31 امرأة وستة أطفال.

ووفقا للناجين، غادر القارب من بوساسو في الصومال حوالي الساعة 3:00 صباح الأحد، وكان يحمل 115 مواطنا صوماليا و145 إثيوبيا، من بينهم 90 امرأة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح بيان المنظمة الدولية للهجرة، أن هذا يعكس الارتفاع الأخير في عدد المهاجرين من القرن الأفريقي الذين يسافرون إلى اليمن، مدفوعين بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، بجانب الجفاف الشديد والظواهر الجوية المتطرفة الأخرى في دول مثل إثيوبيا والصومال.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، محمد علي أبو نجيلة: "هذه المأساة الأخيرة هي تذكير آخر بالحاجة الملحة للعمل معا لمعالجة تحديات الهجرة العاجلة، وضمان سلامة وأمن المهاجرين على طول طرق الهجرة، أفكارنا مع الضحايا وأسرهم، ونظل ملتزمين بدعم الناجين وتحسين جهود البحث والإنقاذ في المنطقة".