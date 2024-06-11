حماس تعلن تقديم ردها للوسطاء على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- قالت حركة حماس، الثلاثاء، إنها قدمت ردها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة للوسطاء.

وقال ممثل حماس أسامة حمدان لقناة "الميادين" التلفزيونية اللبنانية: "قدمنا ​​بعض التعليقات على الاقتراح للوسطاء".

وأضاف أسامة حمدان: "ردنا هو تأكيد واضح على التزامنا بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة، وهو التزام نتمسك به باستمرار".

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول قطري لشبكة CNN، الثلاثاء، إن حماس قدمت ردها للوسطاء على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف المسؤول أن هناك حاجة لمزيد من المناقشات.

والتقى رئيس الوزراء القطري، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تصدر قطر بيانًا قريبًا.

ولم يقدم المصدر تفاصيل فورية عن رد حماس.