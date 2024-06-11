"حماس" تعلن موقفها بشأن قرار مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار في غزة

(CNN) -- أعلنت حركة "حماس"، الاثنين، أنها ترحب بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف دائم للأعمال القتالية في غزة.

وقالت "حماس"، في بيان، إنها مستعدة للمشاركة مع الوسطاء في مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ الإجراءات التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتبادل المحتجزين وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطق إقامتهم، ورفض أي تغيير أو تقليص ديمغرافي في مساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة إلى سكان القطاع.

وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 14 صوتا وامتنعت روسيا عن التصويت.

ونص مشروع القرار الأمريكي، الذي حصلت عليه شبكة CNN، على أن مجلس الأمن "يرحب بمقترح وقف إطلاق النار الجديد الذي تم الإعلان عنه في 31 مايو/أيار، والذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شرط".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، منذ أيام، أن إسرائيل عرضت "مقترحا جديدا شاملا يوفر خارطة طريق" لوقف إطلاق النار في الصراع مع حركة "حماس" في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

وقال بايدن إن المقترح نقلته قطر إلى "حماس"، وإن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع وتتضمن "وقف إطلاق النار الكامل مع انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن بما في ذلك النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من سجون إسرائيل".