إسرائيل تقصف مواقعا لحزب الله في بعلبك ردا على إسقاط مسيرة فوق لبنان

(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت موقعين داخل مجمع عسكري لحزب الله "في منطقة بعلبك في عمق لبنان" خلال الليل، ردا على إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي فوق لبنان في اليوم السابق.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال الليل، ضربت طائرات مقاتلة من القوات الجوية الإسرائيلية مجمعا عسكريا للوحدة 4400 لحزب الله، وحدة التعزيز اللوجستية لمنظمة حزب الله الإرهابية"، وتابع: "وفي المجمع، تم قصف موقعين يقعان في منطقة بعلبك في عمق لبنان".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الوحدة تستخدم في "تهريب الأسلحة من وإلى لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا قائلا إن أهدافا في منطقة عيترون في جنوب لبنان تعرضت للضرب، بما في ذلك موقع عسكري ومباني عسكرية لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردا على إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي فوق لبنان الاثنين.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه "تم إطلاق صاروخ أرض جو نحو طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني. ونتيجة لذلك، تعرضت الطائرة بدون طيار لأضرار وسقطت في الأراضي اللبنانية".

وأعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، في بيان له، الاثنين، أنه نفذ الهجوم على الطائرة الإسرائيلية بدون طيار "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".