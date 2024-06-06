ماذا قالت أمريكا عن التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟

(CNN) -- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن واشنطن "لا تزال تشعر بقلق بالغ" إزاء خطر التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "إنه أمر كنا نشعر بالقلق بشأنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول (هجوم حماس على إسرائيل)، و انخرطنا في مفاوضات مكثفة، لمحاولة تجنب تصاعد هذا الصراع إلى ما هو أبعد من نطاق السيطرة".

وكانت التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تزايدت حيث أدت الهجمات من لبنان إلى اشتعال حرائق كبيرة في المنطقة الشمالية من إسرائيل هذا الأسبوع، وحذر الجيش الإسرائيلي من أنه مستعد لشن هجوم واسع النطاق في الشمال لردع "حزب الله" المدعوم من إيران.

وأضاف ميلر أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم في الشمال بسبب "القصف المستمر من قبل حزب الله وهجمات الطائرات بدون طيار".

وزعم أن الحكومة الإسرائيلية أكدت سرا للولايات المتحدة أن "الحل المفضل لديهم لهذا الصراع هو الحل الدبلوماسي"، وتابع أن "أحد الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة مهم للغاية هو أن وقف إطلاق النار سيفتح المجال أمامنا لتحقيق هدوء دائم في الشمال".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار، الأربعاء، مدينة كريات شمونة القريبة من الحدود الشمالية مع لبنان، بعد اندلاع حرائق كبيرة في المنطقة جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال نتنياهو بينما كان يجوب المدينة، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "البارحة كانت الأرض تحترق هنا، وانا سعيد بأنكم أخمدتموها، لكن الأرض كانت تحترق أيضا في لبنان".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد التهديدات القادمة من لبنان، قائلا: "من يظن أن بإمكانه إيذاءنا وأننا سنجلس مكتوفي الأيدي فهو يرتكب خطأ كبيرا. نحن مستعدون لعمل مكثف في الشمال بطريقة أو بأخرى، سنعيد الأمن إلى الشمال".