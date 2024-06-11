(CNN) – أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن الأردن سينظر باستخدام الطائرات العمودية الثقيلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا على أن الطريق البري هو الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات وكشف أن الأردن قدم 75 مليون دولار من المساعدات لغزة و25 مليون دولار للضفة الغربية، وذلك في كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة الذي يستضيفه الأردن، الثلاثاء.

وقال الملك عبدالله الثاني: "إن الاستجابة الإنسانية الدولية في ‎غزة دون المطلوب بدرجة كبيرة، إذ يواجه إيصال المساعدات عقبات على جميع المستويات، ولا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية أن تنتظر وقف إطلاق النار، كما لا يمكنها أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف".

وقال العاهل الأردني: "الأردن قدم ما يزيد عن 25 مليون دولار من المساعدات الغذائية والطبية منذ 7 تشرين الأول إلى الضفة الغربية"

وأضاف الملك عبدالله: "الأردن قدم ما يقارب 75 مليون دولار من المساعدات الأردنية المباشرة لغزة منذ بدء الحرب".

وأكد العاهل الأردني أن "الأردن بدأ بالفعل بإرسال المساعدات إلى الضفة الغربية منذ أشهر لدعم الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة"، وكشف أن "الأردن سينظر في إمكانية استخدام طائرات عمودية ثقيلة لتأمين المساعدات على المدى القصير وبمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مؤكدا أن الأردن سيواصل عمليات الإنزال الجوي.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أن "الممر البري الطريقة الأكثر فعالية لتدفق المساعدات إلى غزة"، وتابع: " يجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي".

ولفت العاهل الأردني إلى أن "أهل غزة لا يتطلعون إلينا من أجل الكلام المنمق والخطابات بل إنهم يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع".