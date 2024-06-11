(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، بشكل واسع مع العرض العسكري الذي قدمه أفراد قوات أمن الحج في السعودية مساء الإثنين، معربين عن إعجابهم بالقوة التي أظهرها الأمن في استعراضه.

ونشرت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية مقاطع فيديو لأجزاء من العرض العسكري إذ قام عناصر أمن الحج بترديد شعارات مثل "أُضحي بدمي وأنا فداكي"، في إشارة للمملكة.

وأظهر الأمن السعودي استعداداته للتعامل مع أي أحداث خلال موسم الحج واستعرض منظومته الأمنية وأكد مسؤولون أمنيون أنهم "لن يسمحوا بحدوث ما يعكر صفو الحجاج".

وانتشر مقطع أيضا يُظهر اللحظة التي أمر فيها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ببدء العرض العسكري.

ونستعرض فيما يلي بعض التعليقات: