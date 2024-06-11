(CNN) – علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على التشكيل الحكومي المنتظر في بلاده مشيرا إلى أن قائمة سرية وصلته وسئل عما إذا كانت تأتي في إطار "جس النبض" ليشير إلى أنه "لم يعد هناك نبض" من الأساس.

وكتب ساويرس عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " واحد بعتلي القائمة المضروبة للتعديل الوزاري للحكومة السرية الجديدة و بيقوللي تفتكر ده جس نبض؟".

وأردف رجل الأعمال المصري قائلا: " قولتله مبقاش فيه نبض علشان يتجس... يا مسهل".

وكان ساويرس قد قال في منشور سابق: "هنعرف امتي ان شالله الحكومة السرية الجديدة …؟ و لا مش مهم".

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تسلم الإثنين استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.

وكلف السيسي، رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد.