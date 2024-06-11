(CNN)-- وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار بالتصويت على الاقتراح الأمريكي بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة يوم الاثنين.

تمت الموافقة على القرار بأغلبية 14 صوتًا مقابل صفر وامتناع روسيا عن التصويت.

وجاء في مشروع القرار، الذي حصلت عليه شبكة CNN يوم الاثنين، أن مجلس الأمن: "يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي تم الإعلان عنه في 31 مايو، والذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضًا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير وبلا شرط".

ويتبع الاقتراح نهجا ثلاثي المراحل، فيما يلي نظرة على ما تشمله كل مرحلة.



