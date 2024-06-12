(CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن حركة "حماس" "اقترحت عددا من التعديلات على المقترح الذي كان الطاولة" بما يتعلق بصفقة وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الرهائن، حسبما ذكر الأربعاء.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من العاصمة القطرية الدوحة: "بعض التغييرات يمكن تطبيقها، والبعض الآخر غير ممكنة التطبيق".

ولم يُقدم وزير الخارجية الأمريكي تفاصيل إضافية حول التغييرات التي طلبتها "حماس".

وصرّح بلينكن بعد لقائه رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "لقد ناقشنا هذه التعديلات مع زملائنا المصريين واليوم مع رئيس الوزراء".

وأكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أن الصفقة المقترحة “متطابقة تقريبا” مع الاقتراح الذي قبلته حماس في السابق.

وتابع بلينكن قائلا: "كان بإمكان حماس أن ترد بكلمة واحدة: نعم"، حس قوله.

وأردف بلينكن: "في مرحلة ما من المفاوضات – والتي شهدت تقلبات لفترة طويلة - تصل إلى نقطة حيث إذا استمر أحد الجانبين في تغيير مطالبه، بما في ذلك تقديم مطالب والإصرار على التغييرات للأشياء التي قبل بها بالفعل، عليك أن تتساءل عما إذا كان يقارب الأمر بحسن نية أم لا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "لكن بناءً على ما رأيناه وما ناقشته مع رئيس الوزراء وما ناقشناه مع زملائنا المصريين، نحن مصممون على محاولة سد الفجوات"، وأردف: "أعتقد أنه يمكن سد هذه الفجوات، هذا لا يعني أنه سيتم سدها، لأنه مجددا، الأمر يعتمد على موافقة الناس (الأطراف)".

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن رد حماس هو الرفض: "لا أريد أن أصف الأمر أكثر من ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل، أكد بلينكن أن “إسرائيل قبلت الاقتراح كما هو”.

وقال بلينكن: "في الأيام المقبلة، سنواصل الضغط بشكل عاجل مع شركائنا، مع قطر ومصر، لمحاولة إتمام هذا الاتفاق"، وأردف: "لأننا نعلم أن ذلك يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة، والعالم بأسره، حقا".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "نتفق جميعا على أن الاتفاق يجب أن يرتكز على مبادئ اقتراح وقف إطلاق النار الذي يدعمه المجتمع الدولي برمته".

وأضاف بلينكن إنه “كلما طال أمد هذا، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعانون”، وأردف: "لقد حان الوقت لوقف المساومة ولبدء وقف إطلاق النار الأمر بهذه البساطة".