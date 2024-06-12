(CNN)-- قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ظل مستيقظًا حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء في الأردن، لمراجعة رد حماس على أحدث اقتراح إسرائيلي مطروح على الطاولة، والذي تلقاه فريقه شخصيًا من رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل".

ويذكر أن وجود بلينكن في عمّان كان جزءاً من رحلة متعددة الدول إلى الشرق الأوسط، وقد أرسل مسؤولين كبيرين من وزارة الخارجية ليلة الثلاثاء للقاء كامل وتلقي رد حماس، حسبما ذكر المسؤول.

ووفقاً للمسؤول، فإن المسؤولين الأمريكيين الذين التقيا عباس كامل في العاصمة الأردنية، عمّان هما مساعدة الوزير، باربرا ليف، والمستشار ديريك شوليه، وأنهما عادا لاطلاع بلينكن في فندقه، ولم يحدد أي محتوى لرد حماس.

ويعد عباس كامل الوسيط المصري الرئيسي في الجهود المستمرة، لتأمين اتفاق بين حماس وإسرائيل وكان في الأردن لحضور مؤتمر إنساني حول غزة بحضور بلينكن أيضاً.

وغادر بلينكن الأردن، الأربعاء، متوجهًا إلى قطر، حيث سيلتقي بالمسؤولين القطريين المشاركين في المفاوضات مع حماس، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره القطري.