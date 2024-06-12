دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة نشرها عن التشكيلة الحكومية وتعليق من رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.

وقال إبراهيم عيسى في تدوينته التي نشرها، الثلاثاء، على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "الشعب المصري يهتم بتشكيل المنتخب أكثر ألف مرة من تشكيل الحكومة.." ليرد عليه ساويرس قائلا: "صدقت يا صديقى.."

وأضاف ساويرس في تدوينة منفصلة: "واحد بعتلي القائمة المضروبة للتعديل الوزاري للحكومة السرية الجديدة وبيقوللي تفتكر ده جس نبض؟ قولتله مبقاش فيه نبض علشان يتجس.. يا مسهل".

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تسلم استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.

وجاء في بيان الرئاسة أن السيسي كلّف مدبولي بتشكيل "حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".