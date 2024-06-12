قيادي في "حماس" يعلق على رد الحركة بشأن مقترح وقف إطلاق النار

(CNN)-- قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، الثلاثاء، إن "حماس" والفصائل الفلسطينية "استجابت بشكل إيجابي وجدي لمقترح التهدئة، وفتحت الباب أمام الاتفاق".

واتهم الرشق، في بيان، وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"التحريض ومحاولة التهرب من التزامات الاتفاق".

وأضاف أن رد "حماس" والفصائل الفلسطينية كان "مسؤولا وجديا وإيجابيا، وينسجم مع مطالب شعبنا ومقاومتنا ويفتح طريقا واسعا للتوصل إلى اتفاق".

وكانت "حماس" أعلنت أنها قدمت ردها على المقترح وأوضحت، في بيان، أنها سلمت الرد، مساء الثلاثاء، إلى قطر ومصر.

وأضاف البيان أن "الرد يعطي الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المستمر على غزة بشكل كامل، والانسحاب من قطاع غزة بالكامل".

وأكد البيان: "أعرب الوفد الفلسطيني عن استعداده للتعامل بشكل إيجابي للوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

وجاء بيان الرشق بعدما قال مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن "حماس" رفضت المقترح، حسبما أفاد محلل شبكة CNN، باراك رافيد عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

وذكر المسؤول الإسرائيلي، بحسب ما نشره رافيد، أن "إسرائيل تلقت رد حماس، وأن الحركة رفضت مقترح صفقة الرهائن الذي طرحه الرئيس(الأمريكي جو) بايدن".