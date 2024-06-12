(CNN)-- لقد استقبل زوارًا مرة واحدة فقط من قبل، منذ سنوات مضت عندما وصل إلى السجن لأول مرة عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. وقال إنه معصوب العينين واقتيد إلى غرفة بواسطة حارس ملثم، أجبر على الجلوس على كرسي بلاستيكي تحت ضوء فلورسنت بارد واستجوبه ضباط أمريكيون.

أخبرهم ستيفان أوترلو، البالغ من العمر الآن 19 عامًا، أن لديه عمًا في الولايات المتحدة لكنه لا يتذكر أين. ويشتبه في أنهم فقدوا الاهتمام عندما أدركوا أنه ليس أمريكيًا، بل من سورينام، وهي مستعمرة هولندية صغيرة سابقة في أمريكا الجنوبية.

وبعد مرور خمس سنوات، لا يزال أوترلو يقضي كل يوم مع 25 شابًا آخرين في زنزانة واحدة في بانوراما، وهو سجن شديد الحراسة في شمال شرق سوريا، حيث أجرت معه شبكة CNN مقابلة.

تم بناء بانوراما بتمويل من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش ويديره حليف التحالف، قوات سوريا الديمقراطية، وهي ميليشيا يقودها الأكراد، ويضم بانوراما بعضًا من أخطر أعضاء داعش الذين تم أسرهم في عام 2019 بعد سقوط التنظيم. - تسمى بالخلافة التي امتدت في أوجها عبر شرق سوريا وغرب العراق.

ومن بين ما يقرب من 4000 من معتقلي داعش الذكور الذين تقول قوات سوريا الديمقراطية إنهم محتجزون، هناك ما يقدر بنحو 600 فتى وشاب محتجزين وهم صبية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. ومثلما حدث مع يوترلو، تم جلب العديد منهم إلى سوريا، دون أي خطأ من جانبهم، من قبل آبائهم للعيش تحت حكم داعش. والآن بلغوا سن الرشد في السجن. ولا يعرف الكثيرون سبب احتجازهم أو ماذا سيحدث لهم.

قال أوترلو: "لا أعرف شيئًا عن الأشخاص الكبار.. ولكن إذا كنت تتحدث عن الأطفال، وإذا كنت تريد معرفة الحقيقة، فنحن لا نعرف حتى سبب معاقبتنا دائمًا. إنها مثل خمس سنوات في هذا السجن... لا نعرف حتى ما فعلناه. لقد كنا في السجن بسبب والدينا".

ولطالما حذرت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية من الأزمات الإنسانية والقانونية التي يواجهها أطفال مقاتلي تنظيم داعش، المحتجزين في المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا منذ سنوات. ولكن لم يكن هناك سوى القليل من الإجماع حول ما يجب القيام به معهم. والآن، وبينما تدق الولايات المتحدة ناقوس الخطر بأن الجماعة المسلحة تحاول إعادة تأسيس نفسها وشن هجمات على الغرب، فإنها تجدد الجهود لإعادة المقاتلين وأسرهم إلى وطنهم لمواجهة العدالة في الداخل.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن ما يقدر بنحو 30 ألف طفل محتجزين حاليًا فيما لا يقل عن 27 مركز احتجاز ومعسكرين للاعتقال – الهول والروج – في شمال شرق سوريا يمثلون أعلى تركيز للأطفال المحتجزين تعسفيًا والمحرومين من حريتهم في أي مكان في العالم.

مُنحت CNN دخولًا نادرًا للغاية داخل معسكرات الاعتقال والمرافق الخاصة بمقاتلي داعش المشتبه بهم وأفراد أسرهم، بما في ذلك سجن بانوراما. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها قوات سوريا الديمقراطية للصحفيين بالدخول إلى بانوراما منذ عام 2021، وجاءت بعد شهر واحد فقط من إصدار منظمة العفو الدولية تقريراً يتهم قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز المعتقلين في “ظروف غير إنسانية”. واستشهدت المجموعة الحقوقية بمعتقلين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الحصول على الغذاء والرعاية الطبية الكافية في بانوراما، مما أدى إلى تفشي مرض السل بشكل حاد داخل السجن.

CNN المعتقل ستيفان أوترلو البالغ من العمر تسعة عشر عامًا يتحدث في سجن بانوراما إلى شبكة

"أرض خصبة للجيل القادم من داعش"

في مخيم الهول، وهو معسكر اعتقال مترامي الأطراف مليء بالخيام الباهتة والأسلاك الشائكة الصدئة والأرض التي جرفتها الرياح، يكشف حجم المشكلة عن نفسه.

يوجد ما يزيد قليلاً عن 40 ألف شخص في المخيم، حيث يعيش أفراد ينتمون إلى داعش جنبًا إلى جنب مع النازحين، وبعضهم ضحايا داعش أنفسهم.

يضم الملحق شديد الحراسة حوالي 6700 امرأة وطفل لهم صلات بمقاتلي داعش من أكثر من 60 دولة، والذين تم اجتياحهم وإلقائهم في مخيم الهول عندما حاصرت قوات سوريا الديمقراطية التنظيم وهزمته أخيرًا في معقله الأخير، الباغوز في شرق سوريا. عام 2019. وأكثر من نصف سكان المخيم من الأطفال، غالبيتهم دون سن 12 عاماً.

وبعيداً عن التداعيات القانونية لاحتجازهم التعسفي ولأجل غير مسمى، هناك مخاطر أمنية واضحة أيضاً. وقال الجنرال إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان بعد إحدى زياراته لمخيم الهول عام 2022، إن المعسكر كان "قنبلة موقوتة".

وأضاف: "هذا المكان هو أرض خصبة للجيل القادم من داعش.. هؤلاء الشباب عرضة للتطرف نظرا لنوعية حياتهم السيئة للغاية."

CNN / نساء وأطفال يتجمعون في سوق صغير عند مدخل مخيم الهول، وهو معسكر اعتقال لأفراد عائلات مقاتلي داعش في شمال شرق سوريا. مايك برات

وفي حديثه لشبكة CNN، قال أحد كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بصراحة أكبر: "يريد داعش إبقاء الجميع هناك مخلصين ومستعدين".

وبحسب المسؤول، يتم كل شهر تهريب عشرات الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً من مخيم الهول إلى معسكرات تدريب داعش. خلال المداهمات الأمنية الدورية لمخيم الهول، يقول مسؤولو قوات سوريا الديمقراطية إنهم يعثرون بشكل روتيني على مقاطع فيديو للتدريب على الهواتف المحمولة، إلى جانب أدلة مروعة على عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد أنصار داعش.

وفي أحد مقاطع الفيديو، التي تمت مشاركتها لأول مرة مع شبكة CNN، اتُهمت امرأة بالتعاون مع مديري المخيم. لقد تعرضت للضرب ثم قطع رأسها داخل مخيم الهول، وهو نوع من العقوبة الوحشية التي ينفذها تنظيم داعش خارج نطاق القضاء والتي كان العالم يأمل ألا يراها مرة أخرى.

وتضغط قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة على الدول لإعادة مواطنيها من سوريا، وقالت لشبكة CNN إن هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا الوضع المعقد والخطير.

انخفض عدد سكان مخيم الهول بنسبة 42% من الذروة التي تجاوزت 73 ألف نسمة في عام 2019، وفقًا لمسؤولين أمريكيين يقولون إن العملية كانت بطيئة للغاية وأن الكثيرين، بما في ذلك الحلفاء المقربون الذين يمكنهم سحب الجنسية بسهولة أكبر من الولايات المتحدة، ما زالوا يماطلون.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير لشبكة " :CNN إنه أمر غير مفيد".

ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن الجزء الأكبر من معتقلي المخيم هم من دول ليس لها أي ولاء للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ومن بينهم الروس والأويغور الصينيون والسوريون من المناطق التي يسيطر عليها النظام، مما يجعل احتمال إغلاق مخيم الهول بشكل دائم غير واقعي، على الأقل بالنسبة لنا. الآن. وبمعدل الإعادة الحالي، يقول المسؤولون إن الأمر سيستغرق سبع سنوات إضافية على الأقل لخفض عدد سكان المخيم الحالي إلى النصف.

يؤخذون من أمهاتهم في الليل

وكحل مؤقت، أدخلت قوات سوريا الديمقراطية سياسة رسمية تفصل الأولاد الذين يبلغون من العمر 14 عاما عن أمهاتهم، وتضعهم في منشأتين مخصصتين تسميهما مراكز "إعادة التأهيل". التقت CNN بأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا في أحد المراكز، مما يشير إلى أن مسؤولي المعسكر يتجاوزون تلك السياسة. زعمت إحدى النساء في مخيم الهول أن ابنها البالغ من العمر 10 سنوات اعتقل لمحاولته الهروب من المخيم، وأن الأولاد غالبًا ما يتم أخذهم بعيدًا في سن 12 عامًا.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إن هذه السياسة ضرورية لمنع الأولاد من التطرف من قبل أمهاتهم ولمنع الجيل القادم من مقاتلي داعش من الولادة في المخيمات. ويشيرون إلى أن عدد الولادات الـ 60 شهرياً المسجلة في مخيم الهول هو دليل على أن الأولاد الصغار قد تم تزويجهم بالفعل.

لكن هذه السياسة تشكل انتهاكًا مطلقًا للقانون الدولي، وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص السابق المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، فيونوالا ني أولاين.

وقال ني أولاين لشبكة CNN: "إن ذلك يقودنا إلى منطقة جريمة حرب.. لا توجد إجراءات قانونية لتبرير ذلك... يجب أن يكون لديك إجراء قضائي وأخذ الطفل من الأم هو الملاذ الأخير، بعد أن تجرب كل شيء آخر. وهي ليست الملاذ الأخير ولا هي عملية قانونية، إنها بشكل عام عملية عنيفة وتعسفية إلى حد ما".

وأضافت: "لا أحد يجادل في أن الوضع في مخيم الهول دون المستوى الأمثل، وخطير، وغير مناسب للأطفال، مع تعرضهم للعنف الهيكلي والمباشر، لكنه أيضًا لا يتحمل المسؤولية عن وجود تلك المخيمات".

أما البديل، كما يقول مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية، فهو أسوأ بكثير.

وبالمقارنة مع الهول، يبدو مركز “إعادة التأهيل” في أوركيش، حيث يُحتجز بعض الصبية والشبان، وكأنه ملاذ آمن. ويهيمن ملعب كرة القدم على ساحته الداخلية، حيث يتوجه شامل شكر نحو المرمى كل صباح تقريبًا قبل أن تبدأ حرارة النهار الحارقة.

شامل شكر، أصله من كولونيا، ألمانيا، أحضره والداه إلى العاصمة السابقة لخلافة داعش المعلنة ذاتيا، الرقة. تم نقله من الهول من قبل قوات سوريا الديمقراطية ووضعه في مركز “إعادة التأهيل” في أوركيش

من الصعب تفويت شاكر. المراهق طويل القامة، النحيل، أصله من مدينة كولونيا بألمانيا، أخذه والداه إلى العاصمة السابقة لخلافة داعش المعلنة ذاتيا، الرقة.

يتحرك بسهولة على أرض الملعب، لكن إصابته بشظية، وندبة كبيرة لا تزال مرئية على رأسه، جعلته في حيرة من أمره. وعندما يجلس للتحدث، فهو لا يعرف عمره. لكن ذكرى الليلة التي أخذته فيها قوات الأمن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول لا تزال حية.

قال شامل: "جاء رجل وسحبني وربط يدي خلف ظهري.. كانت أمي تصرخ، وقالت: ’اتركوه وشأنه‘. لم أرغب في الذهاب معهم. لقد دفعني قائلاً: ارتدي حذائك، لكنني لم أفعل. ثم ضربني".

أطفال يلعبون كرة القدم في باحة مركز “إعادة التأهيل” في أوركيش، حيث يُحتجز أبناء أنصار داعش

الأولاد الآخرون لديهم قصص مماثلة عن الانفصال العنيف. جميعهم يفتقدون أمهاتهم. لكن حياتهم تغيرت أيضًا بشكل كبير. في المركز، لديهم غرف بها أسرة، وثلاث وجبات يوميًا، ودعم نفسي خمسة أيام في الأسبوع.

"سأختار سجنًا أمريكيًا في أي يوم"

الفرص الثانية يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها. بالنسبة للمحتجزين، يُطلب منهم التوبة، ونادرا ما يُمنح العفو. ولكن عندما يحدث ذلك، فإنه يكون في مخيم الروج.

إنه أصغر بكثير وأكثر قابلية للإدارة من مخيم الهول، وهو المكان الذي يتم فيه نقل المعتقلين الدوليين قبل إعادتهم إلى وطنهم.

في أوائل شهر مايو، غادرت الأمريكية براندي سلمان البالغة من العمر 50 عامًا وأطفالها التسعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و26 عامًا، بالإضافة إلى ابنين صغيرين لرجل من مينيسوتا، الروج، بواحدة من أكبر عمليات الترحيل إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

ولا يزال هناك ما يقرب من عشرة أميركيين في الروج، وفقاً لمسؤولين أميركيين، الذين يسعون إلى إعادتهم.

لكن في الوقت الحالي، هدى مثنى، وهي امرأة أميركية المولد، ليست واحدة منهم. وهي عالقة في الروج منذ أكثر من خمس سنوات مع ابنها البالغ من العمر الآن 7 سنوات. وهي معروفة في المخيم بتصريحاتها الصريحة، نشأت في ولاية ألاباما، وتركت عائلتها في سن العشرين لتعيش تحت حكم داعش بعد أن اجتذبتها دعاية الجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأصبحت هي نفسها داعية مشهورة لداعش، حيث شجعت هجماتهم في منشورات على موقع تويتر، الذي أصبح الآن X، ودعت الآخرين للانضمام إلى الخلافة المعلنة ذاتيا.

وتنفي مثنى نشر التغريدات شخصيًا، وتقول لشبكة CNN إن هاتفها قد سُرق عندما انضمت إلى داعش، وهو القرار الذي تأسف عليه بشدة، ومع كبر ابنها واقترابه من سن سياسة الانفصال القسري، تعيش في خوف دائم على مستقبله.

ويواصل محاموها الأمريكيون الضغط من أجل إعادتها هي وابنها إلى وطنهما، بعد أن ألغت إدارة ترامب جواز سفرها لأسباب فنية في عام 2019 وقالت إنها ليست مواطنة.

ولم يتبق أمامها سوى عدد قليل من الخيارات بعد أن رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى استئنافها، وقد قدم فريقها القانوني التماسًا مباشرًا إلى وزارة الخارجية للحصول على شهادة هوية لإثبات وضعها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة CNN إن الوزارة لم تغير موقفها فيما يتعلق بوضع جنسية المثنى. “هدى مثنى ليست مواطنة أمريكية كما قررت وزارة الخارجية ووافقت المحاكم، فهي ليست مواطنة أمريكية ولم تكن أبدًا مواطنة أمريكية"، مضيفا: "لأسباب تتعلق بالخصوصية، لا يمكننا تقديم مزيد من التعليقات".

وقالت كريستينا جامب، محامية المثنى، لشبكة CNN، إن موقف الوزارة منافق في أحسن الأحوال وغير أمين في أسوأ الأحوال.

لقد اتخذت الولايات المتحدة نهجا عاليا وقويا في إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى التي تحتاج إلى إعادتها إلى وطنها. وقال جامب: "إذا لم تكن هدى مثنى مواطنة أمريكية، فهي عديمة الجنسية وهذا انتهاك للقانون الدولي ويتناقض بشكل مباشر مع ما ذكرته حكومة الولايات المتحدة بأن الدول الأخرى لا يمكنها ولا ينبغي لها أن تفعله.. إنهم يتجاهلون أيضًا تمامًا أنه على الأقل هناك حفيد لمواطنين أمريكيين لا يزال في هذا المعسكر الذي عرفوه منذ سنوات".

داخل خيمة محاطة بألعاب ابنها وكتبه، قالت مثنى لشبكة CNN إن كل ما تريده هو العودة إلى وطنها الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يعني البقاء في السجن.

وقالت: "إذا كان لدي أي وقت للخدمة، فسوف أخدمه وأخرج وأبدأ حياتي مع ابني.. لو كان لي الاختيار بين السجن الأمريكي وهذا المعسكر، لاخترت سجنا أمريكيا في أي يوم."