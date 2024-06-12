إسرائيل تُعلن مقتل "أكبر قادة حزب الله في جنوب لبنان".. والحزب يرد

(CNN) – أعلنت إسرائيل مقتل القيادي في حزب الله، طالب سامي عبد الله، في غارات شنتها القوات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان الثلاثاء.

وفي بيان صدر الأربعاء، وصف الجيش الإسرائيلي طالب سامي عبد الله بأنه "أكبر قادة حزب الله في جنوب لبنان"، والذي قيل إنه مسؤول عن هجمات متعددة ضد المدنيين الإسرائيليين على مدى عدة سنوات.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة مقاتلين آخرين من حزب الله قتلوا أيضا في الغارة.

وكان حزب الله قد أكد، الثلاثاء، مقتل طالب سامي عبد الله، المعروف بأبي طالب، وثلاثة مقاتلين آخرين. وبحسب وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية، كان طالب قائدا بارزا في المجموعة.

وفي بيان منفصل يوم الأربعاء، قال حزب الله إن الصواريخ -التي تم إطلاقها اليوم- جاءت "ردًا على عملية الاغتيال" التي نفذتها إسرائيل في قرية جويا وأسفرت عن وقوع "إصابات بين المدنيين"، وكذلك لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.