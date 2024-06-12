شاهد كيف بدت الحرائق في شمال إسرائيل بعد شن حزب الله هجومًا بسرب من الدرونز

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن "وابلا صاروخيا كبيرا" أطلق من لبنان باتجاه أراضيه الشمالية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في "عدد من المناطق".

وقال الجيش الإسرائيلي إن حوالي 90 قذيفة عبرت إلى إسرائيل من لبنان، تم اعتراض بعضها، مع انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، الأربعاء.

وتابع: "سقطت (قذائف) أخرى في عدة مواقع شمال إسرائيل. ونتيجة لذلك، اندلعت حرائق في عدد من المناطق"، لافتا إلى أن "التفاصيل قيد المراجعة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان سابق، الثلاثاء، إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت موقعين داخل مجمع عسكري لحزب الله "في منطقة بعلبك في عمق لبنان" خلال الليل، ردا على إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي فوق لبنان في اليوم السابق.