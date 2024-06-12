"حريق المنقف" في الكويت.. الهند تُعلن وفاة عدد من رعاياها في الحادثة

(CNN) -- قالت وزارة الخارجية الهندية إن مواطنين هنود قتلوا في الحريق الذي اجتاح مبنى يسكنه عمال في الكويت.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحريق بأنه “حادث مؤسف” ووصفه بأنه “محزن”.

وكتب مودي على "إكس"، تويتر سابقا: "أفكاري مع جميع الذين فقدوا أقاربهم وأحبائهم. أدعو أن يتعافى الجرحى في أقرب وقت ممكن".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية راندير جايسوال إن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية كيرتي سينغ سيسافر إلى الكويت "للإشراف على مساعدة المصابين" و"للتنسيق مع السلطات المحلية لإعادة رفات الموتى مبكرا".

وكان قد اشتعل حريق مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة المنقف في الكويت وقال مالك العقار في فيديو منتشر مع وزير الداخلية إن عدد سكان المبنى بلغ 196.

وقال مسؤول في الشرطة الكويتية إن سبب الحريق غير معروف لكن كان هناك أكثر من 20 غاز للطهي ومواد قابلة للاشتعال في المبنى المكتظ مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة.

وقال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد راشد للتلفزيون الرسمي إن غالبية الوفيات كانت بسبب الاختناق.