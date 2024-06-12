(CNN) – رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على منشور انتقد السعودية بسبب عدم السماح لمن دخلوا بدون تأشيرة حج بأداء الفريضة في المملكة وقارنها بإصدار فيزا لـ"حضور الحفلات"، إذ انتقد الأمير هذا المنشور مشيرا إلى أن كاتبه قد "يكون جاهلا" أو "حاقدا"، على حد قوله.

وكتب حساب على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "اتفضل ادخل السعودية بفيزا زيارة خلال السنة لحضور حفلات الرقص والغناء وموسم الرياض، خد الإقامة لو مغني او ممثل او إعلامي، ادخل وعيش مع من ليست زوجتك لو كنت لاعب كورة".

وأضاف صاحب الحساب: "لكن تدخل لأداء فريضة الحج من غير تأشيرة حج، ليه فاكرها سايبة؟"، وتابع: "معاك نص مليون جنيه تنور، معكش، يبقي ميلزمكش".

ورد الأمير السعودي على المنشور بالقول: "الحج مناسكه تؤدى في ايام محدودة في مساحة محدودة لها طاقة استيعابية محدودة ويتواجد الحجاج جميعهم كل يوم في مكان واحد لأداء مناسكهم في مكة ومنى ومزدلفة وعرفات وفي رمي الجمرات لذلك وجود تصريح لأي حاج ضروري جدًا وأمر ليس عبثي للتأكد من عدم تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان والتأكد من الحالة الصحية لكل حاج لسلامة الحجاج من الأوبئة لا سمح الله كذلك كل حاج يرتدي أسورة لتنظيم حجه وامكانية الاستدلال عليه ومعرفته لتسهيل حجه او حصول اي طارئ غير محبب له لا سمح الله".

وأردف الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "ما سبق هو سبب عدم السماح بالحج دون تصريح..أما ما كتبته حضرتك في تعليقك لا أرى له سببًا غير 3 أمور: الأول : أن يكون هذا جهل منك فعل هذا التوضيح يزيله.... الثاني: أن يكون هذا كره للسعودية وحقد أنت أدرى بمبرره وفي هذه الحالة لن يجدي معك توضيح أو نقاش.... الثالث : أن يكون الحصان الذي معك في اعلى بروفايلك هو من كتب التغريدة وليس أنت"، حسب قوله.

وكان بعض مستخدمي منصة "إكس" قد انتقدوا قيام السلطات السعودية بترحيل من جاؤوا لأداء فريضة الحج بدون تأشيرات في حين أكدت الرياض مرارا على أنها لن تتهاون في هذا المجال حفاظا على سلامة الحجاج وأمن موسم الحج.