دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا خطوة قام بها خلال استقبال ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الثلاثاء.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو نشرتها وكالة الأنباء السعودية وتظهر تقدم الأمير محمد بن سلمان لقيادة السيارة وإلى جانبه ولي العهد الكويتي.

وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أصدر أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد، مطلع يونيو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في تقرير أنه كان في استقبال ولي عهد الكويت: "صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة محافظ جدة اللواء سليمان الطويرب".