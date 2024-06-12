دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على جهود المملكة في رعاية الحجاج في مناسكهم مع بدء الموسم مستشهدا بالآية القرآنية "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ... "

جاء ذلك في تدوينة للأمير السعودي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) حيث قال: "سبحان القائل ( ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ... ﴾.. لا فسوق ولا جدال في الحج.. لا فسوق ولا جدال في الحج.. لا فسوق ولا جدال في الحج.."

وتابع: "السعودية بلد أنعم الله عليها بخدمة الحرمين وضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم وتيسيرها وبذلت لهذا الواجب العظيم الذي شرفها الله به ما لا يعبر عنه كلام ولا يستطيع حتى الجاحد انكاره ..!من أصغر فرد فيها - وليس بها لَعَمري صغير- الى قوات أمنها الباسلة انتهاءً وابتداءً بملكها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان حفظهما الله.."

وأضاف: "لن يسمح كل هؤلاء جمعًا وأفرادًا بأي شيء يعكر صفو الحج والحجيج ويعطل او يعرقل أداء مناسكهم بيسر وسهولة ..لا فسوق ولا جدال في الحج ..من لم يتدبر هذه الآية الكريمة او من لم يرد أن يتدبرها وأراد أن يعكر صفو الحج بجداله وفسقه لا يلومن الا نفسه فلن يسمح جميع من ذكرت وسميت آنفًا ( خُدّام الحرمين الشريفين) بتاتًا بذلك ..تقبل الله من الحجاج حجهم وجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا.."