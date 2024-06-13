البحرين.. انتشال جثة بموقع حريق سوق المنامة القديم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الخميس، انتشال جثة في موقع الحريق الذي شب في سوق المنامة القديم.

جاء ذلك بتدوينة نشرتها الداخلية البحرينية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "فرق البحث التابعة للدفاع المدني تتمكن من العثور على جثة شخص في موقع حريق سوق المنامة القديم، فيما لا تزال عمليات البحث والتبريد جارية ، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها حيال ذلك".

وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد ذكرت في تقرير، مساء الأربعاء: "تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في عدد من المباني السكنية والمحلات التجارية بمنطقة سوق المنامة القديم، حيث انتقل إلى الموقع الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية لمتابعة عمليات مكافحة وإخماد الحريق وإنقاذ الأشخاص المحشورين والمصابين".

وأشار الحسن إلى أن "فرق وآليات الدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحريق في غضون 5 دقائق من تلقي البلاغ في تمام الساعة 4.22 مساءً، حيث باشرت على الفور عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق والسيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره بقيادة مدير عام الدفاع المدني، منوهاً إلى أن أعمال البحث والتحري جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق".

وكان الحسن قد ذكر في تصريحاته أن "9 أشخاص تعرضوا لإصابات وحالات اختناق دون وقوع وَفِيَّات (حينها)، وحالتهم الآن مستقرة بعد أن قام الإسعاف الوطني بتقديم الإسعافات الأولية لعدد منهم في الموقع ونقل آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج".