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بايدن "غير واثق" من التوصل لاتفاق في غزة لكنه يؤكد: "لم أفقد الأمل"

الشرق الأوسط
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بايدن "غير واثق" من التوصل لاتفاق في غزة لكنه يؤكد: "لم أفقد الأمل"
Credit: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "غير واثق" من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قريبًا.

وأجاب بايدن ردا على سؤال عما إذا كان واثقا من التوصل إلى اتفاق، قال إنه ناقشه مع زعماء قمة مجموعة السبع في إيطاليا، بكلمة: "لا". 

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وأضاف الرئيس الأمريكي عن إمكانية التوصل لاتفاق في القطاع: "لم أفقد الأمل بعد". 

ويبدو أن المقترح الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في حالة عدم يقين، الخميس، مع عدم التزام أي من الجانبين بالخطة. 

وقالت "حماس" إنها أظهرت "الإيجابية اللازمة" بعد أن شكك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فيما إذا كانت الحركة تتصرف بحسن نية.

وقال بايدن أثناء مشاهدة مسيرة لأشخاص قفزوا بالمظلات، مع زعماء قمة السبع الآخرين: "يجب على حماس أن تتحرك". 

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