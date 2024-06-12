مسؤول إسرائيلي يعلن فحوى رد "حماس" على مقترح بايدن بشأن وقف إطلاق النار

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(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن حركة "حماس" رفضت مقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن، حسبما أفاد محلل شبكة CNN، باراك رافيد عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

وذكر المسؤول الإسرائيلي، بحسب ما نشره رافيد، أن "إسرائيل تلقت رد حماس، وأن الحركة رفضت مقترح صفقة الرهائن الذي طرحه الرئيس بايدن".

كانت "حماس" أعلنت أنها قدمت ردها على المقترح وأوضحت، في بيان، أنها سلمت الرد، مساء الثلاثاء، إلى قطر ومصر.

وأضاف البيان أن "الرد يعطي الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المستمر على غزة بشكل كامل، والانسحاب من قطاع غزة بالكامل".

وأكد البيان: "أعرب الوفد الفلسطيني عن استعداده للتعامل بشكل إيجابي للوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

وقال القيادي في "حماس" أسامة حمدان لقناة "الميادين" اللبنانية: "قدمنا ​​بعض التعليقات على الاقتراح للوسطاء"، وأضاف: "ردنا هو تأكيد واضح على التزامنا بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة، وهو التزام نتمسك به باستمرار".

وفي الوقت نفسه، أكد بيان مشترك لوزارتي الخارجية المصرية والقطرية، مساء الثلاثاء، أن مصر وقطر تسلمتا ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وأضافت الدولتان أن "جهود الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق"، بحسب البيان المشترك.

وأضاف البيان المصري القطري أن "الوسطاء سيدرسون الرد وينسقون مع الأطراف المعنية حيال الخطوات التالية".

وفي الوقت نفسه، كان قد قال مسؤول قطري لشبكة CNN، الثلاثاء، إن "حماس" قدمت ردها، وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من المناقشات.

وكذلك قال مصدر مطلع على المفاوضات، لـCNN، إن "حماس" قدمت ردها إلى الوسطاء القطريين، حيث اقترحت تعديلات مثل وضع جدول زمني لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة.

وأضاف المصدر أن المحادثات ستستمر عبر الوسطاء القطريين والمصريين بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.