دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يعتدي على امرأة داخل ميكروباص (حافلة نقل صغيرة) بسبب ما قالته لرجل مُسن الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وأعادت وزارة الداخلية المصرية نشر صورة مموهة الوجه للشخص الذي أقدم بالاعتداء لفظيا على المرأة بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة ببيان: "كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن تعرض إحدى السيدات للاعتداء عليها بالسب أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص من أحد الأشخاص.."

وأوضحت الوزارة: "بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة) بأنها حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وبين (أحد الأشخاص مسن) لقيامه بالإمساك بالمقعد الخاص بها بسبب كبر سنه ولدى طلبها منه عدم وضع يده على المقعد قام أحد مستقلي الميكروباص بالتعدي عليها بالسب".

وأضافت الداخلية المصرية: "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بالقليوبية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المذكورة بالتعدي عليه وعلى مستقلي الميكروباص بالسب.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".