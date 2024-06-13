"حماس" ترد على تصريحات بلينكن بشأن موقفها خلال مفاوضات وقف إطلاق النار

(CNN)-- قالت حركة "حماس"، الأربعاء، إنها "أظهرت الإيجابية اللازمة في جميع مراحل المفاوضات" من أجل التوصل إلى "اتفاق شامل ومقبول على أساس المطالب العادلة لشعبنا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ودعت الولايات المتحدة إلى "الضغط" على إسرائيل.

وأضافت الحركة، في بيان، أن تلك المطالب "تشمل وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من غزة، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى".

وتابعت"حماس" أنها أعربت عن "موقفها الإيجابي" مما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/أيار، ولكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "واصلت تأكيد التزامها بحرب الإبادة الجماعية، مهاجمة المقترح الذي طرحه الرئيس بايدن، وهو ما يتعارض مع الادعاء بأن إسرائيل وافقت على ما جاء في خطاب بايدن".

وقالت الحركة: "في الوقت الذي يواصل فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير، لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث عن هذا الاتفاق".

وأضافت أنها "تدعو بلينكن وإدارة بايدن إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية المصممة على إكمال مهمتها، والتي تخالف بشكل صارخ جميع القوانين والمعاهدات الدولية".

وأكدت "حماس"، في البيان، أنها "ترفض تصريحات بلينكن التي تحاول تبرئة إسرائيل من جرائمها ضد الأطفال والنساء والمسنين الأبرياء".

وقالت الحركة أن ذلك "يتماشى مع السياسة الأمريكية المتواطئة في الحرب الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، مما يسمح للاحتلال بمواصلة جرائمه تحت غطاء سياسي وعسكري أمريكي كامل".

وفي وقت سابق من الأربعاء، تساءل بلينكن عما إذا كانت حماس "تشارك بحسن نية" في المفاوضات، قائلا إن الحركة اقترحت عددا من التغييرات في ردها على المقترح الأخير، والتي "تتجاوز المواقف التي اتخذتها سابقا".