(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق 40 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة، بعد ظهر الخميس، فيما أكد حزب الله مسؤوليته عن هذه الهجمات.

وتسببت الصواريخ والصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية التي سقطت باندلاع 10 حرائق على الأقل في منطقة الجليل الأعلى في إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة، بحسب خدمة الإطفاء الإسرائيلية. وأشار متحدث باسم الإطفاء إلى أن 21 فريق إطفاء يحاولون إخماد الحرائق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه تم اعتراض "العديد من عمليات الإطلاق" بنجاح وسقط عدد من الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران هي التي أطلقت الصواريخ.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية وبالطائرات بدون طيار، وقال الحزب إنه استهدف ست ثكنات عسكرية إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا والفلق.

وقال جهاز الطوارئ الإسرائيلي، "نجمة داود الحمراء"، إن شخصين يتلقيان العلاج من جروح خفيفة ناجمة عن شظايا قذائف..

وجاءت عمليات إطلاق الصواريخ الخميس بعد إطلاق أكثر من 200 صاروخ من لبنان على إسرائيل الأربعاء، وفقاً للجيش الإسرائيلي، إذ تسببت الصواريخ في حرائق شمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن إطلاق بعض الصواريخ، قائلا إنها كانت رداً على اغتيال نفذه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأكد الحزب الثلاثاء مقتل طالب سامي عبد الله، المعروف باسم أبو طالب، وثلاثة مقاتلين آخرين. ووفقاً لوسائل الإعلام اللبنانية والإسرائيلية، كان طالب قائداً بارزاً في المجموعة، إذ وصفته إسرائيل بأنه "أحد أبرز قادة حزب الله في جنوب لبنان".