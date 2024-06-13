الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا سفينة في البحر الأحمر بزورق مسير

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، أن زورق مسير تابع للحوثيين في اليمن المدعومين من إيران استهدف سفينة إم في تيوتر، التي ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتديرها اليونان، في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا):" تسبب الزورق المسير في حدوث تسرب مائي وإلحاق أضرار بغرفة محرك السفينة".

وأكد الجيش الأمريكي أن "هذا السلوك المشين والمتهور المستمر من قبل الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

وفي سياق متصل، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية 3 منصات إطلاق صواريخ "كروز" مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون، وطائرة بدون طيار تم إطلاقها باتجاه البحر الأحمر، وفقا لبيان "سنتكوم".