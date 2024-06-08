قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، أن قواتها نجحت في تدمير 5 طائرات دون طيار "مسيرة"، وصاروخين باليستيين مضادين للسفن وزورق دورية، أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن، باتجاه البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقالت "سنتكوم" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "في الـ24 ساعة الماضية، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران، أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن فوق البحر الأحمر".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأكدت "سنتكوم" أنه "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربع طائرات بدون طيار، واثنين من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. كما نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مضيق باب المندب"، بحسب المنشور.

وأردفت القيادة المركزية الأمريكية قائلة: "بشكل منفصل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورق دورية للحوثيين في البحر الأحمر".

وأوضحت "سنتكوم" أنه "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

ومن جانبهم، أعلن الحوثيون، مساء الجمعة، أنهم "نفذوا عمليتين ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية، في إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقال الحوثيون في بيان إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتي (Elbella)، و(AALGENOA) التابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية".

وزعم الحوثيون أن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستيةِ والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة".