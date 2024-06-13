(CNN) -- استخدم جنود إسرائيليون على الحدود مع لبنان منجنيقًا، وهو سلاح نادرًا ما تستخدمه القوات العسكرية منذ القرن السادس عشر.

وتم استخدام المنجنيق، وهو ذراع دوار مزود بمقلاع لإطلاق مقذوف، لإطلاق كرة نارية من إسرائيل باتجاه الأراضي اللبنانية.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قال إن المنجنيق كان "مبادرة محلية" ولم "يتم استخدامه على نطاق واسع".

وأضافت "كان" أنه من المحتمل أن تكون المجانيق قد استخدمت لحرق الشجيرات لتسهيل مهمة القوات الإسرائيلية بتحديد المسلحين الذين يحاولون الوصول إلى الحدود.

ولم يُعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الادعاءات. وقامت CNN بالاتصال بالجيش الإسرائيلي بشكل مستقل للحصول على تعليق.

وتم نشر لقطات استخدام المنجنيق للمرة الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء. ولم تتمكن CNN من التحقق من وقت تصوير اللقطات لكنها حددت موقعها الجغرافي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وفي حين كانت هناك تقارير عن استخدام المنجنيق من قبل المتظاهرين الأوكرانيين في عام 2014 والمعارضة السورية في عام 2013، تعود واحدة من آخر الاستخدامات التاريخية لهذا السلاح على نطاق واسع في الحرب إلى استخدامها من جانب إرنان كورتيس ضد الأزتيك خلال الهجوم على مدينة تينوتشيتلان في المكسيك في عام 1521، وفقاً للموسوعة البريطانية.

وبدأ المنجنيق والأنواع الأخرى من المقاليع تفقد أهميتها العسكرية "بعد ظهور مدفعية البارود الحديثة في القرن الخامس عشر"، وفقًا للموسوعة البريطانية.