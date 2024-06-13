هل تسعى السعودية لـ"التكسب المادي من الحج"؟ رئيس الأركان العامة يرد

(CNN) – قال رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، الخميس، إن المملكة "لا تسعى للتكسب المادي" من موسم الحج، بل تنفق "مليارات" في سبيل الاستثمار في المشاريع الخاصة بالحرمين.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر قيام رئيس الأركان بمهمة تفقد لوحدات القوات المسلحة وقطاعات وزارة الدفاع المشاركة في تأمين موسم الحج.

وقال الرويلي في المقطع: "ليعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة أدام الله عزها وكل قدراتها تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".

وأضاف رئيس الأركان العامة السعودية بالقول إن المملكة "لا تسعى للتكسب المادي من وراء ذلك بل خصصت المليارات من ميزانيتها السنوية لمشاريع الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن".

وتابع الرويلي قائلا: "ولم لن نلتفت لمن يحاول المساس بهذا الشرف الذي حبانا به الله"، وأضاف: "كما أشدد على أن قواتنا المسلحة المشاركة في دعم قواتنا العسكرية المعنية بأمن وسلامة الحجاج هي للتأكيد على أن أمن الحج والحجاج خط أحمر لن يتم التهاون فيه".

وأردف رئيس الأركان العامة السعودية موجها كلامه لجنود وحدات القوات المسلحة قائلا: "وأن هذا البلد محمي بحفظ الله ثم بسواعد رجاله الأوفياء أمثالكم مهما حاول الحاقدون المساس بأمن المملكة أو أمن ضيوف الرحمن"، حسب قوله.