أمريكا ترد على "اعترافات" بثها الحوثي لشبكة زعم أنها تجسست لصالح CIA

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت وزارة الخارجية الأمريكية على التصريحات التي بثتها جماعة الحوثي لعناصر زعمت أنهم شكلوا شبكة تجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تدين الولايات المتحدة بشديد العبارة عمليات الاحتجاز التي نفذها الحوثيون مؤخرا بحق موظفين تابعين للأمم المتحدة ولبعثات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية. وندين أيضا بشديد اللهجة جهود الحوثيين الرامية إلى نشر معلومات مضللة عن الموظفين المحليين للبعثة الأمريكية من خلال ’اعترافات‘ متلفزة قسرية ومزيفة".

وتابعت: "الحوثيون يلجؤون مرة أخرى إلى المعلومات المضللة لتبرير إخفاقاتهم بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة وجهات فاعلة خارجية أخرى".

وأضافت: "تعكس إجراءات الحوثيين هذه تجاهلهم الصارخ لكرامة الشعب اليمني والأفراد الذين كرسوا أنفسهم لتحسين بلادهم – بعكس أكاذيب الحوثيين بهذا الشأن.. وتتناقض جهود هؤلاء مع أعمال الحوثيين الذين احتجزوهم بلا مبرر لأكثر من عامين ونصف.. ويشكل احتجازهم واعتقال موظفي الأمم المتحدة إهانة للأعراف الدبلوماسية وينبغي الإفراج عنهم على الفور، ولن نستكين قبل أن يتحقق ذلك".