الكويت.. صورة نقل رفات 45 مواطنا هنديا من ضحايا حريق المنقف لبلادهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت سفارة الهند في الكويت، الجمعة، صورة لعملية إعادة جثث 45 مواطنًا هنديًا توفوا بحريق بناية المنقف في الكويت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

الصورة نشرتها السفارة الهندية على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "أقلعت طائرة خاصة تابعة لسلاح الجو الهندي تحمل رفات 45 ضحية هندية في حادث الحريق في الكويت إلى كوتشي.."

ولقي ما لا يقل عن 49 شخصا مصرعهم وأصيب 49 آخرون بعد اندلاع حريق، الأربعاء، في الطابق الأرضي من مبنى مكون من سبعة طوابق في منطقة المنقف بالكويت، وكان يعيش فيه ما مجموعه 150 شخصا.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا، لكن كان هناك أكثر من 20 اسطوانة غاز طهي ومواد قابلة للاشتعال في المبنى المكتظ، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة، بحسب الشرطة الكويتية.

وأمرت النيابة العامة في الكويت بحبس مواطن ومقيم احتياطيا. واتهمت النيابة المعتقلين بـ "القتل الخطأ والإصابة العرضية بسبب الإهمال في الالتزام بإجراءات السلامة والأمن من الحرائق"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".