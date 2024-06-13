الكويت.. توجيه من الأمير مشعل الصباح حول حريق المنقف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الكويتية، ارتفاع عدد وفيات حريق بناية المنقف إلى 49 وفاة، في حين وجه أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتخصيص مبالغ مالية للضحايا المتوفين.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية التي لفتت إلى أن وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح وبمعيته وزيرة البلدية، نورة المشعان، يشرفان على انطلاق حملات شاملة لإزالة التعديات في العقارات المخالفة.

وقالت الوكالة في تقريرها أن وزير الداخلية "يؤكد استمرار الحملات التفتيشية في مناطق المنقف والمهبولة وخيطان وجليب الشيوخ" مشددا على "تقديم كل الدعم والمساندة للجهات المعنية".

وذكرت الوكالة على لسان الوزير قوله: "تم قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة وسيتم تخصيص رقم هاتف لتلقي بلاغات عن المخالفات وسنتعاون مع وزيرة البلدية ومدير البلدية وقوة الإطفاء من أجل معالجة هذه الأوضاع وهذه مسؤولية كل كويتي مخلص".

من جهتها قالت المشعان: "سنقدم مشروعا بقانون جديد إلى مجلس الوزراء يمكّن الجهات المعنية من إزالة المخالفات من دون سابق إنذار".