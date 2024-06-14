(CNN)-- ذكر محلل شبكة CNN باراك رافيد، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم إرسال وفد لإجراء مزيد من المحادثات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط استمرار الخلافات مع حركة "حماس".

وأضاف رافيد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "الولايات المتحدة وقطر ومصر تمارس ضغوطا شديدة على حركة حماس حتى توافق على المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن دون تغييرات، وعرضت حماس في ردها مطالب بإجراء عشرات التغييرات في المقترح الإسرائيلي".

وتابع المصدر أن "حماس تطالب بشروط جوهرية وتغير مبادئ المقترح الإسرائيلي والخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن ولا تسمح بالتحرك نحو إبرام الصفقة".

وذكر أن "هناك تفاهم مع الولايات المتحدة ومصر وقطر على أن الهدف الآن هو إعادة حماس إلى المقترح الأصلي الذي قدمه بايدن وحتى ذلك الحين، لن يتم إرسال أي وفد إسرائيلي إلى القاهرة أو الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات".

وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتأكيد، لكن أحد المسؤولين قال إنه ليس لديهم معلومات لعرضها.

وحضرت وفود إسرائيلية في السابق محادثات وقف إطلاق النار في كل من القاهرة والدوحة.

وقال مسؤول مصري، لشبكة CNN ، المفاوضات تعثرت، الخميس، بسبب الفجوات بين إسرائيل و"حماس".

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحافة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، الأربعاء، إن "حماس" اقترحت عددا من التغييرات التي تتجاوز المواقف التي اتخذتها في السابق”، وتساءل عما إذا كانت الحركة تتفاوض بـ"حسن نية".