الكويت.. تداول فيديو لقائد مركبة ينقل الركاب بصندوقها الخلفي والداخلية تعلق

الشرق الأوسط
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الكويت.. تداول فيديو لقائد مركبة ينقل الركاب بصندوقها الخلفي والداخلية تعلق
Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت وزارة الداخلية الكويتية، في وقت متأخر مساء الخميس، على مقطع فيديو يظهر قائد مركبة ينقل ركابا في صندوقها الخلفي، وأوضحت أنه فيديو "قديم"، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حساب الوزارة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قیام قائد مركبة بوضع الركاب بالصندوق الخلفي للمركبة قديم".

وأضافت إدارة الإعلام الأمني: "حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائد المركبة في حينه".

ونشرت الوزارة مقطع الفيديو وصورة للحادث وأرفقتهما بمنشورها على منصة "إكس".

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