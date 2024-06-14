دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تدوينات نشرها حول ما وصفه بـ"حج البراءة" خلال مناسك حج 2024.

ونشرت صفحة خامنئي الرسمية (باللغة العربية) بمنصة أكس (تويتر سابقا) سلسلة تدوينات ورد فيها: "يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطّى موسمَ الحجّ وميقاتَه، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كلّه، وتتعدّى الحُجّاجَ إلى كلّ فردٍ من الناس"، مستشهدة بوسم "حج البراءة".

وتابع: "سيُقرأ ويُنشر النصّ الكامل لنداء الإمام الخامنئي المهمّ إلى حجّاج بيت الله الحرام، يوم السّبت 15/06/2024، من قبل رئيس بعثة الحج لجمهوريّة إيران الإسلاميّة، في مراسم البراءة من المشركين التي ستُقام في صحراء عرفة".

وتابع: "أيّها الإخوة والأخوات الحجيج، إنّكم تقفون الآن في ساحة التدرّب على هذه الحقائق والتعاليم الساطعة. فلتُدنوا فكرَكم وعملَكم من معارف الحج أكثر فأكثر، ولتعودوا إلى دياركم بهذه الهويّة المصقولة والممزوجة بالمفاهيم السامية؛ هذه هي الهديّة القيّمة والحقيقيّة لرحلة حجّكم".