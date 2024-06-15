الجيش الأمريكي بـ24 ساعة: تدمير قاربين للحوثي ودرون و7 رادارات

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أو ما يُعرف بـ"CENTCOM" حصيلة الساعات الـ24 الماضية من اشتباكات مع جماعة الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في بيان للقيادة الأمريكية ورد فيه: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير قاربين مسيّرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر.. بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر".

وتابعت: "بشكل منفصل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير سبعة رادارات للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن. تسمح هذه الرادارات للحوثيين باستهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر".

وأردفت: "تقرر أن هذه الاسلحة تمثل تهديداً وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".