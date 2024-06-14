قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، أن المتمردين الحوثيين أطقلوا صاروخين باليستيين، الخميس، دون وقوع إصابات في البحر الأحمر، كما أطلقوا صاروخا استهدف ناقلة بضائع أوكرانية للمرة الثانية في خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير نظام استشعار للدفاع الجوي، في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت "سنتكوم" أنه "لاحقا، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير قارب مسيّر وزورقي دورية للحوثيين المدعومين من إيران، في البحر الأحمر".

وأردفت أن "قواتها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها باتجاه البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأكد منشور القيادة المركزية الأمريكية: "تقرر أن هذه الاسلحة تمثل تهديداَ وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وأردفت "سنتكوم" بقولها: "بالإضافة إلى ذلك، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر. لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار تُذكر من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه "في وقت لاحق، تعرضت سفينة إم/ڤي ڤيربينا، وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا وترفع علم بالاو، للقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بواسطة صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه خليج عدن".

وختم منشور "سنتكوم" بقوله إن "هذا السلوك المشين والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر. يدعي الحوثيون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك، فهم يستهدفون ويهددون حياة مواطني دول لا علاقة لهم بالنزاع في غزة. وستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".