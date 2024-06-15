"بالزغاريد".. حاجات مصريات يثرن تفاعلا بفيديو من صعيد عرفات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت مجموعة من الحاجات المصريات تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو لردة فعلهن بعد الوصول إلى صعيد عرفات ضمن مناسك حج العام 2024.

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "بالزغاريد والأحضان.. حجاج مصريون يعبرون عن فرحتهم بعد وصولهم إلى مشعر عرفات.."

ويتوافد الحجاج بمناسك الحج للعام 2024، السبت، إلى صعيد عرفات لأداء أحد أركان المناسك عشية عيد الأضحى ثاني أعياد المسلمين.

وفقا لتقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن عرفة أو عرفات "مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه (30) متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر (91) درجة، وبوسطه شاخص طوله (4) أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو (15) كيلو مترًا وعلى بعد (10) كيلومترات من مشعر منى و (6) كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر ب (10.4) كيلومترات مربعة".