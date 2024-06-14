أكثر من 1.5 مليون حاج يبدأون مناسك الحج في مكة لقضاء يوم "التروية"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأ أكثر من مليون ونصف مليون مسلم مناسك الحج، الجمعة، وشُوهد المسلمون يطوفون حول الكعبة، وهي أقدس مزار في الإسلام، ويمثل الطواف أحد الطقوس الرئيسية للحج السنوي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد، صباح اليوم، الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1445 هجرية، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية".

ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواءً داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ويتوجهون بعدها للوقوف بجبل عرفات (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13) ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، بحسب ما أوردت الوكالة السعودية.

والحج هو أحد الأركان الرئيسية الخمسة أو الممارسات الإلزامية في الإسلام.

ويتطلب الإسلام من كل مسلم قادر جسديا وماليا القيام بالحج مرة واحدة على الأقل في حياته.

ويقول مسؤولون سعوديون إن أكثر من 1.5 مليون حاج أجنبي موجودون في المملكة العربية السعودية اعتبارا من الثلاثاء الماضي. ومن المتوقع أن ينضم إليهم مئات آلاف السعوديين.

ووصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، الخميس ليؤدي مناسك الحج حتى نهاية الأسبوع، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ومن بين الحجاج الأجانب، وصل 4200 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة إلى مكة في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، وفقا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية. ولا يستطيع الفلسطينيون في قطاع غزة السفر إلى المملكة العربية السعودية بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

ووفقا لدراسة بحثية أجراها مركز "بيو"، ونُشرت في عام 2015، يوجد 1.8 مليار مسلم في العالم ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى 2.8 مليار بحلول عام 2050.

وتقام مناسك الحج هذا العام يوم 14 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 من الشهر نفسه.

وفي الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن يكون الطقس على مكة غائما جزئيا وصحوا على المدينة المنورة ومحافظة جدة، خلال الساعات المقبلة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليا في مكة تبلغ 36 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة الرياح 8 كيلومترات في الساعة ساعة، حسبما نقلت عنه وكالة "واس".

في حين بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 كيلومترات في الساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 33 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، طبقا للوكالة السعودية.