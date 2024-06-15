شرطة نيويورك تعتقل رجلا أحرق العلم الأمريكي خارج القنصلية الإسرائيلية

(CNN)-- ألقت الشرطة الأمريكية القبض على واحد من 3 أشخاص يُزعم أنهم كانوا "يحرقون الأعلام ويمارسون الفوضى" خارج القنصلية الإسرائيلية، الأربعاء، وفقا لما أعلنته شرطة مدينة نيويورك، الجمعة.

ومن جانبها، نشرت القنصلية الإسرائيلية صورتين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، لما يبدو أنهما شخصين مختلفين يحملان العلمين الأمريكي والإسرائيلي مشتعلان خارج القنصلية، الأربعاء.

وكتبت القنصلية الإسرائيلية: "يظهر هذا العمل أن الكراهية تجاه إسرائيل تصاحب دائما المشاعر المعادية للولايات المتحدة"، مضيفة أن "شرطة نيويورك كثفت الجهود الأمنية حول القنصلية لضمان سلامة مجتمعنا".

وعندما سُئلت عن نوع الأعلام التي تم حرقها، قالت شرطة نيويورك لشبكة CNN إنه تم حرق العلم الأمريكي فقط.

واتُهم رجل من نيوجيرسي يبلغ من العمر 20 عاما بـ"التهديد من الدرجة الثالثة، والسلوك غير المنضبط، وعدم الخضوع للشرطة بعد حرق العلم الأمريكي"، حسبما صرحت سلطات إنفاذ القانون لشبكة CNN ، الجمعة.

وفي المقابل، دفع الرجل بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

وحاولت CNN التواصل مع محاميه.

وتقوم فرقة العمل المعنية بجرائم الكراهية في شرطة نيويورك بالتحقيق في الحادث وقامت بنشر صورة لشخصين متورطين في حادثة الأربعاء، عبر "إكس".