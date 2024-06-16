مصر.. اعتداء على طالبة مع طالب "بقطع زجاج" يثير تفاعلا والداخلية تكشف الملابسات

الشرق الأوسط
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مصر.. اعتداء على طالبة مع طالب "بقطع زجاج" يثير تفاعلا والداخلية تكشف الملابسات
صورة أرشيفية تعبيرية لعنصرين بالأمن المصري العام 2020Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن الاعتداء على طالبة وطالب بـ"قطع زجاج" الأمر الذي أثار تفاعلا دفع بوزارة الداخلية المصرية للتعقيب كاشفة ملابسات ما حدث.

وقالت الداخلية في بيان نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا): "كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ’فيسبوك‘ بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طالبة مُحدثاً إصابتها بالقاهرة.."

وتابعت: "بالفحص تبين أنه بتاريخ (3) الجاري تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (طالبة، طالب ’مصابان بجروح وكدمات متفرقة‘) بتضررهما من (أحد الأشخاص ’له معلومات جنائية‘) لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة والتعدي عليهما باستخدام قطعة زجاج".

وتابعت الداخلية في بيانها: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".

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