دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الحساب الرسمي للمرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بمنصة أكس (تويتر سابقا) سلسلة منشورات تطرق فيها لمناسك الحج في المملكة العربية السعودية مهنئا الحجاج قائلا: "لْيَكُن دعاءُ بقيةِ الله (روحي فداه) المستجابُ سندًا لكم".

وقال خامنئي في تدوينة: "أسأل الله لكم أيّها الحجّاج الكرام حجًّا مقبولًا. ولْيَكُن دعاءُ بقيةِ الله (روحي فداه) المستجابُ سندًا لكم.."

وفي تدوينة سابقة، في يوم عرفة، السبت، قال خامنئي: "لا عجبَ إنْ استهدف الأعداء والمتربّصون سوءًا بالأمّة الإسلاميّة بعضَ الجوانب من فريضة الحج بهجمات التشويه والتشكيك، سواء عبر إبراز التباينات المذهبيّة والسياسيّة، أو من خلال تهميش الجوانب القُدسيّة والمعنوية".

وتابع: "النداء الإبراهيميَّ الرَّخيم، الذي يدعو على مدى العصور، وبأمرٍ من الله، جميعَ النّاس إلى الكعبة في موسم الحجّ، قد جذبَ هذا العام أيضًا قلوب جموعٍ من المسلمين حول العالم إلى معقل التوحيد والوحدة هذا.. لقد أفضى الحج إلى هذه الحشود الشعبيّة العظيمة والمتنوّعة، مستعرضًا امتدادَ الإسلام البشريَّ وقوّةَ عنصره المعنويّ أمام العدوّ والصّديق.

وأضاف "إنّكم، أيّها الإخوة والأخوات الحجيج، تقفون الآن في ساحة التدرّب على هذه الحقائق والتعاليم الساطعة.. فلتُدنوا فكرَكم وعملَكم من معارف الحج أكثر فأكثر، ولتعودوا إلى دياركم بهذه الهويّة المصقولة والممزوجة بالمفاهيم السامية؛ هذه هي الهديّة القيّمة والحقيقيّة لرحلة حجّكم.. قضيّة البراءة، هذا العام، هي أبرز من أيّ زمنٍ مضى، ففجائع غزّة المنقطعة النظير في تاريخنا المعاصر، وعنجهيّة الكيان الصهيوني عديم الرحمة والآيل إلى الزّوال بالتأكيد، لم تدعْ مجالًا للتهاون والممالأة لدى أيّ فرد أو حكومة أو فرقة مسلمة".