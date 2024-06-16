الأردن يرفع عدد حجاجه المتوفين إلى 14 والمفقودين 17

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، ارتفاع عدد رعاياها المتوفين في مناسك الحج في المملكة العربية السعودية إلى 14 وفاة، لافتة إلى أن 17 حاجا لازالوا في عداد المفقودين، وذلك بعد أن أعلنت، مساء السبت، وفاة 6 مواطنين خلال تأدية المناسك، إثر إصابتهم بضربة شمس، مع التوضيح بأنهم من خارج "البعثة الرسمية".

وقالت الخارجية في بيانها: "أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د. سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن. كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج السبعة عشر المفقودين".

وأعرب القضاة عن "أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، رحمهم الله، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه"، وفقا لبيان الوزارة.

وأوضح القضاة أن "الحجاج المتوفين، رحمهم الله، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية، داعياً جميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية: مديرية العمليات والشؤون القنصلية: ٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧/ خط الطوارئ / جدة: ٠٠٩٦٦٥٠١٧٨٤٦١١/ أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: op.ctr@fm.gov.jo".