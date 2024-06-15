هديل غبون، عمّان، الأردن (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، مساء السبت، بيانا أكدت فيه وفاة 6 مواطنين أردنيين خلال تأدية مناسك الحج، إثر إصابتهم بضربة شمس، مع التوضيح بأنهم من خارج "البعثة الرسمية".

فيما نشر أقارب حجاج آخرين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بيانات نعي، لعدد من الوفيات قارب 14 حالة وفاة من الحجاج، وتواصلت CNN بالعربية مع بعضهم.

وقالت الخارجية الأردنية، في البيان الصادر عن مديرية العمليات والشؤون القنصلية عبر مديرها سفيان القضاة، إن هناك متابعة مع السلطات السعودية المختصة في جدة، بخصوص إجراءات دفن الحجاج الوفيات، ونقل جثامين من يرغب من ذويهم إلى الأردن بأسرع وقت ممكن.

وقال علي الدقامسة الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، إن أي حالة وفاة من الوفيات يجري الحديث عنها هي من خارج البعثة الرسمية، موضحا في تصريح لموقع CNN بالعربية أنه لم تسجّل أي حالة وفاة من حجاج بعثة وزارة الأوقاف الأردنية حتى الآن.

وتشير الأعداد والأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وفاة 14 حاجا وحاجة، من بينهم نحو 10 نساء، فيما قالت ابنة شقيقة إحدى المتوفيات لموقع CNN بالعربية، إن خالتها لم تكن ضمن بعثة الحج الرسمية، وقد تُوفيت خلال الوقوف على جبل عرفات وتم دفنها في السعودية.

ولم تؤكد السلطات الأردنية رسميا تسجيل 14 وفاة.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة نقابي ومعلّم سابق يدعى طارق البستنجي الذي كان قد نُشر فيديو له خلال تأدية المناسك قبل حدوث الوفاة ووفاة قريبه أيضا حسام البستنجي، ونشر الأردني أحمد عماوي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك نعيا لوالدته خزنة الدرادكة قائلا إنها توفيت على جبل عرفات، وإن الدفن في مدينة مكة.

وكان وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة قد صرّح في وقت سابق، بأن عدد الأردنيين الحجاج في البعثة الرسمية جاوز 4 آلاف حاج، إلا أنه لم يصدر عنه أي تعليق بخصوص الوفيات حتى نشر هذا التقرير.