دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، أنه تم إلقاء القبض على مواطن انضم إلى جماعة "محظورة"، ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، وتدرب على صناعة المفرقعات.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة بجهاز أمن الدولة، من إلقاء القبض على مواطن منضم إلى جماعة محظورة ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد".

وأضافت إدارة الإعلام الأمني أنه "عقد العزم للاشتراك معها، بعد أن تدرّب على صناعة المفرقعات".

وختمت الإدارة منشورها قائلة إنه "تمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".