أمير سعودي يرد على زعم "وجود قانون يمنع الدعاء لغزة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على مزاعم يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي "بوجود قانون في المملكة يمنع الدعاء لغزة وأهل غزة".

وقال الأمير في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "معيب هذا السقوط الأخلاقي والإعلامي، وما هذا الكذب بوجود قانون يمنع الدعاء لغزة وأئمة الحرمين يدعون لغزة وأهلها في كل خطبة جمعة وفي كل صلاة تروايح وتهجد في رمضان، وهذا مقطع من خطبة عرفة اليوم يؤكد هذا.."

وتابع قائلا: "ما هو ممنوع هو الغوغائية وتعكير صفو الحج ومضايقة الحجيج وازعاجهم .. كذب معيب ومكشوف".

واستشهد الأمير عبدالرحمن بمقطع فيديو متداول من خطبة عرفة التي ألقاها إمام الحرم المكي، ماهر المعيقلي الذي قال: " "ادعوا الله لأنفسكم ولوالديكم ولمن له صلة بكم، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل، وادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكًا للدماء، وإفسادًا في البلاد، ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء".

ويذكر أن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السديس، قال في خطبة عيد الأضحى من الحرم المكي، صباح الأحد: "معاشر الحجيج الميامين، تنعمون في هذا اليوم السعيد المبارك في نفحات الابتهاج والسرور والألفة والحبور والتزاور والاغتباط والأنس والنشاط وذلك فضل الله عليكم ورحمته، ولكن لا يحملنا ذلك على تناسي مآسي إخواننا المستضعفين وأحبتنا المكلومين في فلسطين وأكناف المسجد الأقصى حيث يعانون الدمار والحصار والتشريد والتقتيل والطغيان والتنكيل، لا نشكو إلى لله أوصابنا فسود النوائب لطالما أسفرت عن نيل الأماني والرغائب، والخطب الجلل بريد لأزكى الأمل بإذن الله عز وجل.."