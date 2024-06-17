قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN)-- قالت نائب المتحدث باسم بالبنتاغون، سابرينا سينغ، الاثنين، إن الحوثيين المدعومين من إيران شنوا أكثر من 190 هجومًا على السفن التجارية وأصول البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وشن الحوثيون، وهم جماعة مسلحة في اليمن، هجمات في الأسبوع الماضي. وتعرضت سفينة الشحن M/V Tutor، وهي ناقلة بضائع ضخمة، الأربعاء، للاستهداف بزورق حوثي مسيّر، مما أدى إلى هجر الطاقم للسفينة وفقدان أحد البحارة المدنيين.

والخميس، تعرضت ناقلة بضائع ضخمة أخرى، M/V Verbena، لهجومين صاروخيين، مما أدى إلى إصابة بحار مدني واحد على الأقل بجروح خطيرة. وفي وقت لاحق تخلى الطاقم عن السفينة.

وعلى الرغم من الهجمات المستمرة، دافعت سينغ عن الجهود الأمريكية في المنطقة ووصفتها بأنها ناجحة ضد الحوثيين.

وقالت سابرينا سينغ: "(نحن) نتحدث عن أكثر من 190 هجومًا شنها الحوثيون منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أصاب عدد قليل منها سفنًا، وشهدنا أضرارًا كبيرة لواحدة - روبي مار، التي غرقت في البحر الأحمر. وبعد ذلك بالطبع، كما تعلمون، شهدنا خسائر في الأرواح، وشاهدنا تأثر هاتين السفينتين الأخريين".

وأطلق الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار الموجهة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أن شنت إسرائيل غزوها لغزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

أجبرت هجمات الحوثيين بعضًا من كبرى شركات الشحن والنفط في العالم على تعليق العبور عبر أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم، مما قد يسبب هزة للاقتصاد العالمي.

ويُعتقد أن الحوثيين تم تسليحهم وتدريبهم من قبل إيران، وهناك مخاوف من أن تؤدي هجماتهم إلى تصعيد حرب إسرائيل ضد حماس إلى صراع إقليمي أوسع.