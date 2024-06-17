القدس (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حلّ حكومة الحرب في البلاد.

ويأتي قرار نتنياهو بعد أن أعلن زعيم المعارضة، بيني غانتس انسحابه من حكومة الحرب، الأسبوع الماضي، وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الانضمام إليها.

وجرى تشكيل حكومة الحرب بعد خمسة أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. ولم تضم نتنياهو وغانتس فقط، بل ضمت أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.

كما شارك سياسيون آخرون مثل غادي أيزنكوت ورون ديرمر كمراقبين في حكومة الحرب.